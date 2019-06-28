https://static.news.ru/photo/de97e6b8-99fb-11e9-9308-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Первые два маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) Нахабино—Подольск и Одинцово—Лобня запустят уже в ноябре этого года. Об этом сообщил заместитель гендиректора ОАО РЖД Олег Тони.

По его словам, интервал движения по новым веткам составит пять—шесть минут.

Пока это будет совмещённое движение, будут ходить различного рода электрички, различный подвижной состав, — цитирует Тони АГН « Москва ».

Он рассказал, что в 2025 году все линии, связанные с МЦД, будут четырёхпутными, затем электрички дальнего следования и поезда МЦД пустят по разным путям. Тони сообщил, что сейчас РЖД ведёт переговоры с правительством Москвы о введении единых билетов.

Проект МЦД подразумевает запуск пяти линий. Поезда будут курсировать в соответствии с графиком столичного метрополитена.

Как ранее писал News.ru, пассажиры МЦД будут иметь доступ к городской системе Wi-Fi.