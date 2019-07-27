https://static.news.ru/photo/ddbfb020-b041-11e9-9c30-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Qin Yanyang/Global Look Press

Жители России предпочитают отдыхать на курортах Турции и Таиланда — в Анталии, Паттайе и Пхукете, а также в Тунисе. В целом наши соотечественники заняли девятое место в рейтинге самых активных зарубежных путешественников.

Исследование провела компания MasterCard, пишет портал «Вести.Экономика». Первые три места в её рейтинге «заядлых» путешественников заняли туристы из США, Китая и Германии. Индекс популярности туризма выводился на основе данных о количестве путешественников, посетивших за год 200 городов мира. Из вошедших в топ-10 этого рейтинга стран семь входят в топ-30 по численности населения и столько же стран — в топ-30 по уровню доходов на душу населения.

Ранее News.ru писал, что граждане России стали значительно чаще выбирать для путешествий постсоветские страны. Согласно данным Росстата, за три года, с 2016 по 2018 год, больше всего турпоток вырос в Грузию (на 66%) и Узбекистан (на 56%). При этом в 2018 году чаще всего российские туристы посещали следующие экс-союзные государства: Абхазию (4 млн 496 тыс.), Казахстан (2 млн 955 тыс.) и Украину (2 млн 290 тыс.). В пятёрку лидеров также вошли Эстония (1 млн 798 тыс.) и Грузия (1 млн 233 тыс.).