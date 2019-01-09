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Назван самый популярный канал в новогоднюю ночь

Валерий Матыцин/ТАСС

общество [ версия для печати ]

Телеканал «Россия 1» собрал в новогоднюю ночь наибольшее число телезрителей. Первый канал стал лидером по показателям за последние сутки 2018 года.

«Лидирующую позицию в слоте новогодних развлекательных программ среди всего населения в возрасте от 4 лет занял канал „Россия 1“ (доля аудитории 26,8%), на втором месте — Первый канал (доля аудитории 24%)», — сообщает компания Mediascope по результатам исследования.

«Россию 1» в основном смотрели зрители старше 55 лет. В других возрастных группах лидирует Первый канал, доля россиян от 45 до 54 лет у каналов сопоставима.

Третье место по объёму аудитории в новогоднем слоте принадлежит каналу СТС.

«В этом году канал вернул в эфир новогоднее шоу „Уральских пельменей“, что позволило ему вновь занять третью позицию по доле аудитории», — говорится в сообщении.

СТС, как и ТНТ, выбирает более молодая аудитория.

НТВ провёл новогоднее шоу в формате программы «Квартирник у Маргулиса» с участием российских рок-звезд, что позволило им «заметно увеличить долю аудитории в новогоднем слоте — с 3% в прошлом году до 5%».

Телеканал РЕН ТВ показал концерт «Легенды Ретро FM», доля аудитории была немного ниже прошлых лет.

Пятый канал запустил «Дискотеку 90-х Радио Рекорд», доля немного снизилась за счет старшей аудитории.


#телеграмма #новыйгод #зрители
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