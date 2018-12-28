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«ВКонтакте» назвала самых обсуждаемых людей года

Владимир Путин Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин

общество [ версия для печати ]

Российская социальная сеть «ВКонтакте» выявила самые обсуждаемые в 2018 году события и персоны.

Как сообщили в пресс-службе компании, наиболее обсуждаемой персоной в социальной сети стал президент Владимир Путин (9 млн упоминаний). На втором месте — Хабиб Нурмагомедов (3,9 млн), на третьем — Лионель Месси (2,8 млн). В первую десятку также вошли Дональд Трамп (1,5 млн) и Павел Грудинин (1,3 млн).

Самым обсуждаемым событием в этом году стал чемпионат мира по футболу в России (2,8 млн упоминаний). На втором месте — зимние Олимпийские игры в Пхенчхане (1,8 млн), на третьем — пенсионный возраст (1,2 млн). Среди тем, особо волновавших публику соцсетей, были пожар в ТЦ «Зимняя вишня», блокировка Telegram и выборы президента.

Ранее News.ru писал, что Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении Владимира Рязанцева за пост четырёхлетней давности во «ВКонтакте». Его текст и прикреплённое фото, по мнению сыщиков, разжигали ненависть к антифашистам. По словам адвоката осуждённого Виталия Черкасова, шуточная запись была посвящена другу его подзащитного, с которым те уже помирились. Он просил закрыть дело за малозначительностью. Прокуратура настаивала на реальном лишении свободы сроком в три года. В итоге суд приговорил его к двум годам условно с лишением права пользоваться Интернетом в этот период. Адвокат пообещал обжаловать приговор.


#ВКонтакте #статистика
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