https://static.news.ru/photo/6d67d132-93ee-11e9-aff4-fa163e074e61_1024.jpg Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Арбитражный суд Москвы назначил на 19 августа разбирательство по спору между АО «Южуралмост» и Федеральной антимонопольной службой (ФАС), в котором третьим лицом выступает бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Несколько месяцев назад ФАС обвинила главу региона в картельном сговоре с «Южуралмостом» и Министерством дорожного хозяйства области. Ведомство указало на то, что в 2015–2018 годах свыше 90% всех договоров на строительство и ремонт были намеренно заключены с указанной компанией. Десять из них на общую сумму в 2,4 млрд рублей ФАС признала незаконными.

Фирма обратилась в суд с требованием об отмене решения антимонопольного ведомства. В ФАС ожидали иска от самого Дубровского, но его не последовало. При этом свой пост экс-глава области покинул именно из-за решения ФАС, сообщает URA.RU .

Ранее News.ru писал, что антимонопольная служба передала дело на Дубровского в правоохранительные органы. Вместо него должность губернатора занимает Алексей Текслер.