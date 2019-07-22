https://static.news.ru/photo/58e606aa-ac8c-11e9-b05b-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Соловьёв Фото: Alexander Keltik/Global Look Press

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил у телеведущего Владимира Соловьёва вид на жительство в Италии.

После проведённого расследования выяснилось, что вид на жительство в этой стране имеет не только Соловьёв, но и пятеро его детей.

Как писал News.ru, Навальный доказал, что у Владимира Соловьёва есть вилла в Италии. Недвижимость на берегу озера Комо была приобретена в 2013 году за €1,021 млн. Кроме того, оппозиционер сообщил, что в феврале 2018 года Соловьёв купил себе автомобиль Maybach за 15 млн рублей.

