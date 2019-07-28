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Оппозиционер Алексей Навальный доставлен в 64 городскую больницу из изолятора временного содержания с острой аллергической реакцией, сильным отёком лица и покраснением кожных покровов. Об этом рассказала пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Он в палате в терапевтическом отделении, состояние удовлетворительное, — сообщили в больнице, куда был доставлен Навальный.

В настоящее время Навальный находится в палате под охраной сотрудников полиции. Ему оказывается необходимая медицинская помощь, информирует « Интерфакс»

Симоновский суд Москвы назначил Навальному административный арест на срок 30 суток за «повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия» по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ.

Ранее депутат Госдумы РФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Светлана Бессараб призвала изолировать от общества команду Навального. По её мнению, полиции необходимо жёстко реагировать на беспорядки во время незаконных акций протеста писал News.ru.