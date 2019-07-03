https://static.news.ru/photo/c7e666b4-9d71-11e9-b58b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главред Агентства федеральных расследований Сергей Соколов обратился в Следком РФ, так как, по его мнению, руководство Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) — Алексей Навальный и Леонид Волков — присвоили свыше 41 млн рублей средств организации. По его мнению, активисты скрыли от коллег и жертвователей судьбу поступивших денег.

По информации журналиста, крупная сумма поступила на счета ФБК во время избирательной кампании 2018 года. Речь идёт о планах Навального участвовать в президентской гонке, пишет RT .

Своих обещаний отчитаться перед общественностью они не выполнили <...>В финансовом отчёте ФБК за 2018 год, опубликованном Алексеем Навальным, средства, поступившие на официальный биткоин-кошелёк, не обозначены, а между тем в этот период на криптовалютный счёт пришло более 106 миллионов рублей спонсорских средств ($1,6 миллиона), — рассказал Соколов.

В то же время в RT подчеркнули, что Навальный и не должен был указывать доход от биткоинов в отчете ФБК, «ведь средства он собирал тогда на свою президентскую кампанию, формально к ФБК не имевшую отношения».

А вот уже в финальном отчёте по «избирательной кампании» Навального на сайте «Навальный 20!8» указано, что общие поступления в BTC составили 91,2 миллиона рублей. Но при этом и там отсутствует какая-либо финансовая отчётность об операциях с криптовалютой, — говорится в материале RT.

Ранее News.ru сообщал, что кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь может ждать уголовное наказание. Причина — подкуп избирателей. По предварительным данным, за одну подпись в её поддержку граждане могут получить 500 рублей.

Согласно пункту 2 статьи 56 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», кандидатам запрещено подкупать избирателей. Нарушение закона, соответственно, влечёт за собой уголовную ответственность.