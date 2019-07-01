https://static.news.ru/photo/2f7e4894-9c20-11e9-b0f9-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Хорошёвский суд Москвы назначил оппозиционеру Алексею Навальному 10 суток административного ареста. Политика сочли виновным в участии в запрещённом властями марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова 12 июня.

Навального признали виновным по статье КоАП «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга», передаёт ТАСС.

Навальный намерен обжаловать данное решение.

Как писал News.ru, ранее суд вернул в полицию административный протокол в отношении Навального, который был участником акции 12 июня в центре Москвы. Он оказался одним из тех, кого задержали силовики.

Кроме Навального, Останкинский суд Москвы также за участие в акции солидарности с Голуновым постановил арестовать на девять суток соратника оппозиционера Руслана Шаведдинова.

По данным полиции, 12 июня в Москве были задержаны более 200 человек, правозащитники утверждают, что более 500.