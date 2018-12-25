Навальный разоблачил сенатора Клишаса

https://news.ru/storage/news/d8d8254cfa9612d2f6494a102750f9c2/1b9711d3-81c3-428a-8f97-5f45fdc07dc3_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Алексей Навальный

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) разместил расследование о незадекларированном имуществе сенатора Андрея Клишаса.

Представители оппозиции заявляют, что Клишас владеет участком площадью 8,4 тысячи квадратных метров на Рублёвке. Сенатор задекларировал только часть данной недвижимости, 5 тысяч квадратных метров по документам принадлежат товариществу собственников жилья.

В ФБК также отметили, что чиновник в своей декларации не указал участок площадью в 1,3 гектара в Подмосковье. По информации фонда, Клишас якобы приобрел землю у компании «Русская традиция», которая принадлежит офшору с Британских Виргинских островов. Работники фонда выяснили, что данной компанией управляет заместитель Клишаса по кафедре конституционного права юридического факультета РУДН Эдуард Еремян.

Ранее News.ru писал, что суд Москвы заблокировал сайт «Умное голосование» Алексея Навального. Проект оппозиционера попал в чёрный список Роскомнадзора. Ресурс заблокирован за использование персональных данных, заявил представитель ведомства Вадим Ампелонский.