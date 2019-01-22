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Навальный нашёл новую виллу Соловьёва в Италии

Владимир Соловьёв Станислав Красильников/ТАСС

Владимир Соловьёв

общество [ версия для печати ]

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального доказал, что у знаменитого телеведущего Владимира Соловьёва есть вилла в Италии. Недвижимость была приобретена в 2013 году за €1,021 млн.

Вилла находится на берегу озера Комо. Ранее Навальный уже сообщал, что телеведущий владеет другим замком в данном районе. Кроме того, оппозиционер сообщил, что в феврале 2018 года Соловьёв купил себе автомобиль Maybach за 15 млн. рублей. ФБК опубликовал документы, которые доказывают данные покупки.

Как писал News.ru, Фонд борьбы с коррупцией разместил расследование о незадекларированном имуществе сенатора Андрея Клишаса. Оппозиционеры заявляют, что Клишас владеет участком площадью 8,4 тысячи квадратных метров на Рублёвке. Сенатор задекларировал только часть данной недвижимости, 5 тысяч квадратных метров по документам принадлежат товариществу собственников жилья. В ФБК также отметили, что чиновник в своей декларации не указал участок площадью в 1,3 гектара в Подмосковье.


#АлексейНавальный #вилла #ВладимирСоловьев
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