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Население России сократилось впервые за 10 лет

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Население Российской Федерации сократилось на 86 тысяч 700 человек. По данным Росстата, 1 января 2018 года в РФ проживали 146 млн 880,4 тыс. человек, спустя ровно год население страны уменьшилось до 146 млн 793,7 тыс. человек. 

Снижение численности в России произошло впервые за последние десять лет. При этом число проживающих в Москве за год выросло на 124 тысячи, до 12 млн 630,3 тыс. человек.

Сокращение численности населения при такой огромной территории создает угрозы в первую очередь территориальной целостности государства. Специалисты связывают это с уменьшением рождаемости.  

Как сообщал News.ru, oнлайн-перепись населения в 2020 году должна охватить не менее 10% россиян. Электронная перепись будет доступна на портале госуслуг. Перепись населения в России будет проходить с 1 по 31 октября 2020 года. Последняя перепись, участие в которой приняли около 142 миллионов человек, проходила в 2010 году.


#россия #демография #население
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