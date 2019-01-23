Население России сократилось впервые за 10 лет

https://news.ru/storage/news/5d81ba385497c5fe6720ca57e408e4a9/ee291b8b-ccf3-4d3d-a0e3-5f5d8be688e6_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Население Российской Федерации сократилось на 86 тысяч 700 человек. По данным Росстата, 1 января 2018 года в РФ проживали 146 млн 880,4 тыс. человек, спустя ровно год население страны уменьшилось до 146 млн 793,7 тыс. человек.

Снижение численности в России произошло впервые за последние десять лет. При этом число проживающих в Москве за год выросло на 124 тысячи, до 12 млн 630,3 тыс. человек.

Сокращение численности населения при такой огромной территории создает угрозы в первую очередь территориальной целостности государства. Специалисты связывают это с уменьшением рождаемости.

Как сообщал News.ru, oнлайн-перепись населения в 2020 году должна охватить не менее 10% россиян. Электронная перепись будет доступна на портале госуслуг. Перепись населения в России будет проходить с 1 по 31 октября 2020 года. Последняя перепись, участие в которой приняли около 142 миллионов человек, проходила в 2010 году.