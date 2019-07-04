Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Число нарушений правил остановки и стоянки в Москве по сравнению с 2018 годом сократилось на 28%. Об этом сообщает городской Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

ИТС (интеллектуальная транспортная система. — News.ru) сообщает: количество нарушений правил остановки и стоянки сократилось на 28% по сравнению с прошлым годом. Благодаря этому стало меньше помех для городского транспорта и заторов из-за неправильно припаркованных машин, — говорится в сообщении на странице ЦОДД в Twitter.

Как писал News.ru, ранее ЦОДД выяснил, что более половины зафиксированных на столичных дорогах нарушений за первые пять месяцев 2019 года связаны с превышением скоростного режима.

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