Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Благоустройство берегов Москвы-реки выполнено на 27%, полностью работы завершить власти планируют за четыре года. Об этом на урбанистическом форуме заявил заместитель мэра российской столицы Пётр Бирюков.

В наших планах в ближайшие четыре года полностью обустроить правый и левый берег Москвы-реки, обустроить все подходы к реке. В настоящий момент активно идёт обустройство берегов, из 200 км сейчас...