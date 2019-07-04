Нарушений правил стоянки и остановки в Москве стало меньше
Антон Касс
23:00, 04 июля 2019
https://static.news.ru/photo/42b8fb8e-9e96-11e9-adfb-fa163e074e61_1024.jpgФото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"
Число нарушений правил остановки и стоянки в Москве по сравнению с 2018 годом сократилось на 28%. Об этом сообщает городской Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
ИТС (интеллектуальная транспортная система. — News.ru) сообщает: количество нарушений правил остановки и стоянки сократилось на 28% по сравнению с прошлым годом. Благодаря этому стало меньше помех для городского транспорта и заторов из-за неправильно припаркованных машин, — говорится в сообщении на странице ЦОДД в Twitter.
#ИТС сообщает: количество нарушений правил остановки и стоянки сократилось на 28% по сравнению с прошлым годом. Благодаря этому стало меньше помех для городского транспорта и заторов из-за неправильно припаркованных машин. pic.twitter.com/B7ohIYvviP