https://static.news.ru/photo/449071da-998c-11e9-b07f-fa163e074e61_1024.jpg Ленинградский вокзал Фото: Сергей Булкин/News.ru

Электрички и пассажирские поезда, следующие по Октябрьской железной дороге, задерживаются от одного до двух с половиной часов из-за технического сбоя. На перегоне у станции Сходня неизвестные похитили около полутора километров кабеля.

На Ленинградском и Курском вокзалах Москвы работают кассы для переоформления и возврата проездных документов, — сообщили в РЖД.

Пассажирам опаздывающих поездов, следующим в Москву, в качестве компенсации предложили начислить 7000 баллов по программе «РЖД Бонус».

Как писал News.ru, Российские железные дороги запустят продажу билетов на пассажирские поезда в Германии, Италии и Франции на сайте и в мобильном приложении, сообщил директор по информационным технологиям компании Евгений Чаркин. По его словам, планируется обеспечить бронирование билетов на составы всех европейских партнёров, среди которых Trenitalia, Deutsche Bahn, SNCF. Он отметил, что в настоящее время формируется соответствующая технология.