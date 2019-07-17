https://static.news.ru/photo/e8eba8a2-a874-11e9-888c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Manfred Bail/imageBROKER.com/Global Look Press

Запрет на курение в аэропортах привел к обратному эффекту, и пассажиры стали курить тайком в туалетах. Поэтому то, что не удаётся искоренить, необходимо контролировать, считает главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

По его словам, потребление табака в России сокращается, однако это «длительный, многоступенчатый процесс». Медик отметил, что как врач не может «потворствовать курению», однако признался, что к закону об ограничении курения у него «двойственное отношение».

Лишение мест курения привело к тому, что люди стали курить в других местах, и уследить за этим невозможно. Дым просто распространяется по залу от всех мужских санитарных комнат, — заявил Брюн.

Он также высказал позицию, что «любые ограничительные меры рассчитаны на следующее поколение», а менталитет тех кто «застарел в своём грехе пьянства и курения» очень трудно изменить.

Курение в общественных местах было запрещено в России в 2013 году. Сначала запрет действовал на спортивных стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолётах. В 2014 году была ограничена возможность курения в гостиницах, кафе и ресторанах, а также в поездах, на вокзалах и в аэропортах.

Законопроект о возвращении курилок в аэропорты был внесён в Госдуму в 2017 году. В декабре 2018 года думский комитет по охране здоровья рекомендовал принять его в первом чтении. Документ также получил поддержку комитета по транспорту и строительству. Однако в январе 2019 года социальный комитет Совфеда высказался против «снижения порога чувствительности» к этому вопросу. Различные профильные ведомства также разделились во мнениях.

16 июля 2019 года, как писал News.ru, закон был одобрен Госдумой в первом чтении.