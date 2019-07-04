https://static.news.ru/photo/7c89be76-9e86-11e9-820a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Юноша, ранивший топором 12-летнюю ученицу в школе города Вольск, заплакал, узнав, что она ослепла на один глаз. Об этом в Facebook написала уполномоченный по правам ребёнка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

4 июля ездила в СИЗО к находящимся там несовершеннолетним, преступившим закон. Находится там парень, совершивший нашумевшее преступление. Спросил про девочку, что с ней. Сказала, что ослепла на один глаз. У него появились слёзы на глазах, — сообщила омбудсмен.

Ранее News.ru сообщил, что Вольский районный суд Саратовской области арестовал 15-летнего подростка, который напал на местную школу и ранил топором ученицу.

Инцидент произошёл 28 мая. Юноша бросил под дверь класса местной школы бутылку с зажигательной смесью, а затем ударил ледорубом по голове 12-летнюю девочку. Молодого человека задержали, региональный СК возбудил в отношении него уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершённое общеопасным способом».

Перед нападением юноша опубликовал видеообращение, которое выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сейчас его профиль удалён. Однако ролик можно посмотреть на News.ru.