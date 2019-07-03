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Следствие предъявило обвинение главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву. Ему вменяют ч. 3 статьи 144 УК — воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов с использованием служебного положения.

Об этом сообщает сайт Следственного комитета.

Если в дальнейшем суд признает Зайцева виновным, то ему грозят принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трёх лет.

В мае 2019 года СМИ сообщали о том, что Зайцев напал на журналиста программы «Вести. Дежурная часть». Чиновника возмутил вопрос журналиста, он толкнул его, а затем повалил на пол. В связи с инцидентом завели дело.

Ранее News.ru писал о том, что против напавшего на журналиста чиновника возбудили новое уголовное дело.