Напавшего на девочку леопарда подпускают к детям в Москве

https://news.ru/storage/news/e021ffd9210f3b2458aad12d20cdf6bf/c498f904-13c9-40f2-aa6d-bbc8334ec59b_850.jpg Yangon/Xinhua/Global Look Press

Леопарда, напавшего на четырёхлетнюю девочку в фойе цирка на Цветном бульваре в Москве, продолжают фотографировать с детьми. Тигр и леопард лежат в холле перед каждым представлением, а дрессировщики рьяно зазывают посетителей сделать с хищниками несколько кадров.

Как рассказала мать пострадавшей, уголовное дело по факту нападения до сих пор не заведено.

«Я так понимаю, следователи не видят состава преступления, поскольку всё так обошлось», — пояснила женщина в беседе с «МК».

По её словам, после инцидента дрессировщику леопарда был сделан выговор, а уволили начальника службы охраны. Руководство цирка эту информацию пока никак не прокомментировало.

Ранее News.ru писал, что дрессировщик смог оттащить животное от ребёнка, однако хищник успел поцарапать ему шею и порвать одежду. Несмотря на то, что травма оказалась лёгкой, девочке пришлось пройти курс уколов от бешенства.