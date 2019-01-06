USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,854.88 $
МОСКВА-7°C19:29
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Напавшего на девочку леопарда подпускают к детям в Москве

Yangon/Xinhua/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Леопарда, напавшего на четырёхлетнюю девочку в фойе цирка на Цветном бульваре в Москве, продолжают фотографировать с детьми. Тигр и леопард лежат в холле перед каждым представлением, а дрессировщики рьяно зазывают посетителей сделать с хищниками несколько кадров.

Как рассказала мать пострадавшей, уголовное дело по факту нападения до сих пор не заведено.

«Я так понимаю, следователи не видят состава преступления, поскольку всё так обошлось», — пояснила женщина в беседе с «МК».

По её словам, после инцидента дрессировщику леопарда был сделан выговор, а уволили начальника службы охраны. Руководство цирка эту информацию пока никак не прокомментировало.

Ранее News.ru писал, что дрессировщик смог оттащить животное от ребёнка, однако хищник успел поцарапать ему шею и порвать одежду. Несмотря на то, что травма оказалась лёгкой, девочке пришлось пройти курс уколов от бешенства.


#москва #цирк #дикиеживотные
самое читаемое
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале
спорт
WADA заподозрили в мошенничестве


читайте также
происшествия 22:20, 11 ноября 2018
Цирковой леопард напал на девочку в Москве
Животное удалось запечатлеть на видео
происшествия 07:37, 10 марта 2018
В Индии заблудившийся леопард напал на людей
Животное удалось запечатлеть на видео
Хищник поранил малыша, оставленного родителями без присмотра
происшествия 04:32, 10 января 2018
В Приморье в зоопарке леопард напал на двухлетнего ребенка
Хищник поранил малыша, оставленного родителями без присмотра
Лента новостей
в мире 19:26
Полицейский лишился должности после нападения на чихуахуа
в мире 19:26
Авиация Израиля нанесла удары по сектору Газа
спорт 19:24
Британец отказался от боя с «неизвестным» Усиком
в мире 19:17
Сербские спасатели вызволили застрявших в снегу россиян
в мире 19:02
Муфтий Украины поздравил православных с вручением томоса
Другие новости
общество 19:01
Москвичей предупредили о появлении «ледяных игл»
общество 18:52
Скворцова рассказала о типичных «новогодних» травмах
общество 18:30
Тёмная сторона AliExpress
«Шпионские» товары, которые мы не рекомендуем покупать пользователям
общество 18:26
Путин посетил детский хоспис в Санкт-Петербурге
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top