USD  66.3634 EUR  75.5481
GOLD1,282 $   Brent61.45 $ Bitcoin3,525.93 $
МОСКВА-15°C16:30
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Налоговый вычет на фитнес могут ввести в 2020 году

Александр Авилов /АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

В Минфине РФ подготовили законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс для предоставления гражданам налогового вычета по расходам на спортивно-оздоровительные услуги.

«Цель проекта — предоставление социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за оказанные ему организациями физкультурно-оздоровительные услуги», — сообщается на сайте проектов нормативных актов правительства.

4 февраля планируется завершить его публичное обсуждение. Планируемый срок вступления законопроекта в силу — январь 2020 года.

Ранее News.ru писал, что Министерство здравоохранения поддержало идею депутата Госдумы Дмитрия Свищёва обязать крупные компании оплачивать работникам занятия в тренажёрных залах. Замглавы ведомства Олег Салагай считает, что занятия физкультурой и спортом являются доказанным элементом профилактики неинфекционных заболеваний. Предлагаемая законодательная инициатива, по сути, является экономическим стимулом, который может оказать положительное влияние на рост числа работников, практикующих спорт и физическую культуру.


#налоги #фитнес
самое читаемое
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей
общество
Захарову поддержали в споре с Чубайсом о бедности россиян


читайте также
экономика 13:09, 25 октября 2018
Минэнерго предлагает налоговые вычеты на геологоразведку
общество 12:37, 4 октября 2018
Налоговый вычет за фитнес поддержали в Минздраве
Скоро те, кто снимают квартиры, смогут получить налоговый вычет. В чём смысл такого нововведения?
экономика 09:13, 30 января 2018
Вычет как предчувствие
Скоро те, кто снимают квартиры, смогут получить налоговый вычет. В чём смысл такого нововведения?
Лента новостей
спорт 16:29
Бутырская дала прогноз на будущее Тутберидзе и Медведевой
происшествия 16:26
Экс-советника Якунина объявили в розыск
происшествия 16:24
Силовики задержали захватчика самолёта Сургут-Москва
в мире 16:24
Тимошенко выдвинули кандидатом в президенты Украины
технологии 16:17
Россия опустилась в рейтинге инновационных стран мира
Другие новости
общество 16:15
Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции
общество 15:50
Путин встретится со студентами МГУ
общество 15:35
Сотрудники Роскомнадзора наказаны за сокрытие доходов
общество 15:32
Навальный нашёл новую виллу Соловьёва в Италии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top