Налоговый вычет на фитнес могут ввести в 2020 году

В Минфине РФ подготовили законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс для предоставления гражданам налогового вычета по расходам на спортивно-оздоровительные услуги.
«Цель проекта — предоставление социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за оказанные ему организациями физкультурно-оздоровительные услуги», — сообщается на сайте проектов нормативных актов правительства.
4 февраля планируется завершить его публичное обсуждение. Планируемый срок вступления законопроекта в силу — январь 2020 года.
Ранее News.ru писал, что Министерство здравоохранения поддержало идею депутата Госдумы Дмитрия Свищёва обязать крупные компании оплачивать работникам занятия в тренажёрных залах. Замглавы ведомства Олег Салагай считает, что занятия физкультурой и спортом являются доказанным элементом профилактики неинфекционных заболеваний. Предлагаемая законодательная инициатива, по сути, является экономическим стимулом, который может оказать положительное влияние на рост числа работников, практикующих спорт и физическую культуру.