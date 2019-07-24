https://static.news.ru/photo/00a89bd0-ae01-11e9-bddd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/irinkazui4ik

Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо заместителю министра финансов Леониду Горнину с предложением вдвое увеличить налоговый вычет для многодетных родителей, которые оплачивают обучение своих детей. Он предложил довести этот вычет до 100 тысяч рублей.

Как сообщает «Парламентская газета», в настоящее время вычет не может превышать 50 тысяч рублей на каждого ребёнка. И эта норма распространяется на всех родителей. Сенатор же настаивает на введении социального налогового вычета до 100 тысяч рублей именно для многодетных, оплачивающих образование своих детей до 24 лет на очной форме обучения.

Как писал News.ru, согласно новому отчёту Федеральной службы государственной статистики, в России резко выросла стоимость обучения в государственных и частных вузах. Повышение платы за последний год стало рекордным за последнее десятилетие. По данным Росстата, средняя по стране цена за семестр обучения в государственном или муниципальном вузе в июне текущего года выросла на 18,7%. Так, за отчётный период она составила 68,9 тыс. рублей против 58,1 тыс. рублей в первом летнем месяце в прошлом году. В целом, стоимость учёбы в отечественных университетах и институтах выросла почти в три раза за последние 10 лет.