https://static.news.ru/photo/03af774c-b52f-11e9-8ee6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект о создании единого ресурса с официальными данными граждан, оператором которого должны быть назначена ФНС. Проект должен улучшить качество государственных услуг и господдержки.

Система будет содержать паспортные данные человека: его ФИО, пол, дату и место рождения и номер документа, удостоверяющего личность. Кроме того, в ней будет указан ИНН, СНИЛС, данные о регистрации ИП и другая информация, передаёт 360 .

Нельзя будет найти только данные, относящиеся к гражданам под государственной защитой.

По мнению авторов инициативы, новый ресурс поможет улучшить начисление НДФЛ, бороться с мошенниками и людьми, уклоняющимися от уплаты налогов. Кроме того, портал будут использовать для контроля за призывниками и избирателями.

База данных должна появиться к 2022 году, а полноценно она заработает к 2025 году.