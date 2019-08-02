Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект о создании единого ресурса с официальными данными граждан, оператором которого должны быть назначена ФНС. Проект должен улучшить качество государственных услуг и господдержки.
Система будет содержать паспортные данные человека: его ФИО, пол, дату и место рождения и номер документа, удостоверяющего личность. Кроме того, в ней будет указан ИНН, СНИЛС, данные о регистрации ИП и другая информация, передаёт
Нельзя будет найти только данные, относящиеся к гражданам под государственной защитой.
По мнению авторов инициативы, новый ресурс поможет улучшить начисление НДФЛ, бороться с мошенниками и людьми, уклоняющимися от уплаты налогов. Кроме того, портал будут использовать для контроля за призывниками и избирателями.
База данных должна появиться к 2022 году, а полноценно она заработает к 2025 году.
Ранее News.ru писал, что число россиян, зарегистрированных в качестве самозанятых, за июнь увеличилось почти в два раза. Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на заседании Общественного совета при ФНС