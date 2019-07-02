Стикеры для отпугивания птиц появились в вестибюлях московских станций метро, расположенных возле парков. На подобные меры власти столицы решили пойти, чтобы уберечь пернатых от столкновения со стёклами.
Птицы, не замечая прозрачных поверхностей вестибюлей, разбиваются, а тёмные силуэты хищников отпугнут их. Кроме того, стикеры поспособствуют чистоте около зданий, так как пернатые не подлетают к ним.
Наклейки в виде хищных птиц уже разместили на стеклах вестибюлей 21 станции. Их выбрали неслучайно. Все эти станции расположены поблизости от парков и скверов, где обитает довольно много птиц, либо они находятся в местах перелетов. Всего на окнах появилось более 290 стикеров, — сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.
В каждом вестибюле разместили от четырёх до 36 силуэтов хищников.
Ранее News.ru писал, что до конца 2019 года в Москве будут построены шесть станций метро. Речь идёт о Некрасовской ветке и БКЛ. В настоящее время уже начались работы на всех участках Большой кольцевой линии. Ведётся строительство Коммунарской линии метро, которая соединит его с Новой Москвой. Линию планируют ввести в 2021–2022 годах.