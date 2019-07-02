https://static.news.ru/photo/4d37b440-9c9f-11e9-b3fc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: mos.ru

Стикеры для отпугивания птиц появились в вестибюлях московских станций метро, расположенных возле парков. На подобные меры власти столицы решили пойти, чтобы уберечь пернатых от столкновения со стёклами.

Птицы, не замечая прозрачных поверхностей вестибюлей, разбиваются, а тёмные силуэты хищников отпугнут их. Кроме того, стикеры поспособствуют чистоте около зданий, так как пернатые не подлетают к ним.

Наклейки в виде хищных птиц уже разместили на стеклах вестибюлей 21 станции. Их выбрали неслучайно. Все эти станции расположены поблизости от парков и скверов, где обитает довольно много птиц, либо они находятся в местах перелетов. Всего на окнах появилось более 290 стикеров, — сообщает « Москва 24 » со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Стикеры появились на станциях «Воробьёвы горы», «Алма-Атинская», «Пятницкое шоссе», «Волоколамская», «Строгино», «Кунцевская», «Медведково», «Новоясеневская», «Ботанический сад», «Жулебино», «Лермонтовский проспект», «Владыкино», «Савёловская», «Дмитровская», «Чертановская», «Битцевский парк», «Лесопарковая», «Мичуринский проспект», «ЦСКА», «Хорошёвская» и «Шелепиха».

В каждом вестибюле разместили от четырёх до 36 силуэтов хищников.

Ранее News.ru писал, что до конца 2019 года в Москве будут построены шесть станций метро. Речь идёт о Некрасовской ветке и БКЛ. В настоящее время уже начались работы на всех участках Большой кольцевой линии. Ведётся строительство Коммунарской линии метро, которая соединит его с Новой Москвой. Линию планируют ввести в 2021–2022 годах.