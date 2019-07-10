Наказание за помехи медикам в работе сильно ужесточат
Мария Кузнецова
14:20, 10 июля 2019
https://static.news.ru/photo/baf7bbee-a305-11e9-9375-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Госдума приняла во втором чтении ряд законопроектов, ужесточающих ответственность за препятствие работе врачей. Если в результате этих действий человек погибнет, виновника могут лишить свободы на срок до четырёх лет. Штраф за отказ пропустить автомобиль скорой помощи вырастет до 5000 рублей, а срок лишения водительских прав — до года.
Мы вышли на проработанное решение, которое позволит защитить пациентов и медицинский персонал скорой помощи, — цитирует пресс-служба Госдумы её председателя Вячеслава Володина.
Как писал News.ru, автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Истринском районе Московской области. В результате инцидента пострадали два человека. ЧП произошло на Волоколамском шоссе в посёлке Снегири. Машина медиков проехала перекрёсток на красный свет, однако у неё были включены спецсигналы. В результате произошло столкновение с иномаркой.