Найден молодой человек, считавшийся пропавшим без вести после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае.
Есть у нас один счастливый случай: парнишка потерялся, и бабушка его искала, всю ночь искали, — сказал губернатор края Александр Усс.
Пострадавшего нашли на дороге и доставили в медицинское учреждение для предоставления необходимой помощи.
Пропавшим без вести ещё считается один человек.
Серия взрывов произошла 5 августа на складе войсковой части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения. Разлёт осколков достигал 15 км. В населённых пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация.
Как ранее писал News.ru, воздушное пространство открыли в районе горевшего оружейного склада под Ачинском в Красноярском крае.