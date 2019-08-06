https://static.news.ru/photo/c8db9e3e-b82b-11e9-a5a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Телеканал ОСА/ТАСС

Найден молодой человек, считавшийся пропавшим без вести после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае.

Есть у нас один счастливый случай: парнишка потерялся, и бабушка его искала, всю ночь искали, — сказал губернатор края Александр Усс.

Пострадавшего нашли на дороге и доставили в медицинское учреждение для предоставления необходимой помощи.

Пропавшим без вести ещё считается один человек.

Серия взрывов произошла 5 августа на складе войсковой части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения. Разлёт осколков достигал 15 км. В населённых пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация.

Как ранее писал News.ru, воздушное пространство открыли в районе горевшего оружейного склада под Ачинском в Красноярском крае.