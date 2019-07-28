https://static.news.ru/photo/8cb8c764-b138-11e9-a495-fa163e074e61_1024.jpg Наина Ельцина Фото: kremlin.ru

Вдова первого президента РФ Бориса Ельцина Наина поделилась историей о том, как «серьёзный разговор» с будущим супругом на берегу Волги повлиял на всю их дальнейшую жизнь и помог проверить их чувства.

Ельцина рассказала, что после окончания института Борис уехал в другой город. Год спустя она пригласила его на серьёзный разговор, который должен был состояться на берегу Волги. Там молодые люди, сидя на лавочке, признались друг другу в любви и решили больше не расставаться.

В память об этом вечере супруга первого президента России решила установить именную лавочку на набережной реки Исети. На табличке написано, что это место предназначено «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом». Об этом она рассказала порталу « ЕТВ ».

Как ранее писал News.ru, бывший украинский дипломат, политолог Олег Волошин рассказал, что возвращение Крыма в состав России было лишь вопросом времени. По его словам, при развале СССР полуостров не отошёл Москве только из-за президента Бориса Ельцина.