Вдова первого президента РФ Бориса Ельцина Наина поделилась историей о том, как «серьёзный разговор» с будущим супругом на берегу Волги повлиял на всю их дальнейшую жизнь и помог проверить их чувства.
Ельцина рассказала, что после окончания института Борис уехал в другой город. Год спустя она пригласила его на серьёзный разговор, который должен был состояться на берегу Волги. Там молодые люди, сидя на лавочке, признались друг другу в любви и решили больше не расставаться.
В память об этом вечере супруга первого президента России решила установить именную лавочку на набережной реки Исети. На табличке написано, что это место предназначено «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом». Об этом она рассказала порталу «
Как ранее писал News.ru, бывший украинский дипломат, политолог Олег Волошин рассказал, что возвращение Крыма в состав России было лишь вопросом времени. По его словам, при развале СССР полуостров не отошёл Москве только из-за президента Бориса Ельцина.