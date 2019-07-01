Работы по откачке воды и просушке щитков электроснабжения стартовали в городе Нижнеудинск, где из-за паводка пострадали 70 многоквартирных домов.
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Как писал News.ru, ранее министр социального развития, опеки и попечительства области Владимир Родионов сообщил, что жители трёх районов Приангарья, оказавшихся в зоне подтопления, начали получать единовременную финансовую помощь. Размер помощи составляет 10 тыс. рублей на человека, зарегистрированного и постоянно проживающего в жилом помещении, попавшем в зону чрезвычайной ситуации. Выплаты получили 340 жителей Тайшетского, Тулунского и Нижнеудинского районов.