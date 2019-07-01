https://static.news.ru/photo/581b791e-9bfa-11e9-81ab-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

Работы по откачке воды и просушке щитков электроснабжения стартовали в городе Нижнеудинск, где из-за паводка пострадали 70 многоквартирных домов.

По данным пресс-службы правительства Иркутской области, к восстановлению зданий привлечены две вакуумные машины, экскаватор и мотопомпы.

Как писал News.ru, ранее министр социального развития, опеки и попечительства области Владимир Родионов сообщил, что жители трёх районов Приангарья, оказавшихся в зоне подтопления, начали получать единовременную финансовую помощь. Размер помощи составляет 10 тыс. рублей на человека, зарегистрированного и постоянно проживающего в жилом помещении, попавшем в зону чрезвычайной ситуации. Выплаты получили 340 жителей Тайшетского, Тулунского и Нижнеудинского районов.