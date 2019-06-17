https://static.news.ru/photo/0e56e0e6-90e9-11e9-b7ab-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/te_ekb

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что строительство храма, ставшего причиной конфликта в Екатеринбурге, начнётся не ранее 2020 года.

Он пояснил, что изначально предполагалось возвести храм к 300-летию города, которое будет отмечаться в 2023 году. Однако соблюдение нормативных сроков строительства важнее символичности.

Я считаю, что здесь не тот случай, когда надо любой ценой к празднику что-то сделать. Основательность, качество работ по храму для меня более важны, — цитирует замглавы региона РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строительства храма в сквере в центре города. Представители церкви заявили, что он должен быть возведён на месте, «достойном святости» великомученицы Екатерины. Власти города намерены провести опрос населения по вопросу о выборе площадки для строительства в сентябре.