Набор для введения инсулина включён в льготный перечень

https://news.ru/storage/news/9b4350ce2117cb02d892dee9d3a73a1e/1abb3678-32de-466b-ad73-f41429bcb120_850.jpg Алексей Даничев/РИА Новости

Амбулаторный набор для введения инсулина и резервуар для инсулиновой помпы включены в перечень медицинских изделий, предоставляемых бесплатно по программе госгарантий.

«Список медицинских изделий, предоставляемых бесплатно в рамках программы государственных гарантий, дополнен двумя позициями: „амбулаторный набор для введения инсулина“, „резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы“», — говорится в распоряжении на сайте правительства РФ.

Ранее News.ru писал, что около 40 млн людей, страдающих от диабета, останутся без инсулина к 2033 году, прогнозируют медики Стэнфордского университета. Согласно их данным, необходимо увеличивать производство препарата. Учёные полагают, что в инсулине к 2030 году будут нуждаться 79 млн пациентов, однако получить лекарство сможет только половина из них, если производство останется на нынешнем уровне. Сильнее всего от нехватки препарата пострадают Африка, Азия и Океания.