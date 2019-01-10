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Набор для введения инсулина включён в льготный перечень

Алексей Даничев/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Амбулаторный набор для введения инсулина и резервуар для инсулиновой помпы включены в перечень медицинских изделий, предоставляемых бесплатно по программе госгарантий.

«Список медицинских изделий, предоставляемых бесплатно в рамках программы государственных гарантий, дополнен двумя позициями: „амбулаторный набор для введения инсулина“, „резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы“», — говорится в распоряжении на сайте правительства РФ.

Ранее News.ru писал, что около 40 млн людей, страдающих от диабета, останутся без инсулина к 2033 году, прогнозируют медики Стэнфордского университета. Согласно их данным, необходимо увеличивать производство препарата. Учёные полагают, что в инсулине к 2030 году будут нуждаться 79 млн пациентов, однако получить лекарство сможет только половина из них, если производство останется на нынешнем уровне. Сильнее всего от нехватки препарата пострадают Африка, Азия и Океания.


#льготы #Минздрав
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