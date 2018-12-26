USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,278 $   Brent52.30 $ Bitcoin3,749.60 $
МОСКВА-9°C19:16
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Наблюдательная комиссия посетила украинских моряков

Ukrinform/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили в СИЗО задержанных украинских военных моряков, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы.

«Находящиеся в „Лефортово“ моряки не выразили членам ОНК каких-либо жалоб на условия содержания», — сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

По его словам, арестованные обеспечены всем необходимым, они могут получать и отправлять письма.

Как ранее писал News.ru, арестованные за незаконный переход российской границы украинские моряки останутся под стражей. Верховный суд Крыма не нашёл оснований менять решение Киевского районного суда Симферополя, по решению которого моряки пробудут в СИЗО в Москве два месяца. 25 ноября украинские военные корабли вторглись в исторические российские территориальные воды и двинулись из Чёрного моря к Керченскому проливу, отказавшись подчиниться российским пограничникам. В результате они были арестованы.


#сизо #моряки
самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества

читайте также
в мире 16:45, 24 декабря 2018
Самый молодой украинский моряк написал письмо из СИЗО
в мире 01:38, 22 декабря 2018
Арестованных украинских моряков оставили под стражей
общество 18:15, 20 декабря 2018
ФСБ давит на украинских моряков через сокамерников
Лента новостей
общество 19:10
Число унылых и разочарованных россиян возросло к Новому году
в мире 19:07
Россия против вмешательств в престолонаследие Саудовской Аравии
общество 19:06
Студентка показала дочери работу патологоанатома
экономика 19:04
Нефть прибавляет в цене после сильного падения
спорт 18:54
Российские лыжники попались на допинге
Другие новости
общество 19:10
Число унылых и разочарованных россиян возросло к Новому году
общество 19:06
Студентка показала дочери работу патологоанатома
общество 18:53
МВД предложило изменить содержание паспортов РФ
общество 18:41
Родившийся в метро Петербурга ребёнок обрёл семью
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top