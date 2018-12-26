Наблюдательная комиссия посетила украинских моряков

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Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили в СИЗО задержанных украинских военных моряков, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы.

«Находящиеся в „Лефортово“ моряки не выразили членам ОНК каких-либо жалоб на условия содержания», — сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

По его словам, арестованные обеспечены всем необходимым, они могут получать и отправлять письма.

Как ранее писал News.ru, арестованные за незаконный переход российской границы украинские моряки останутся под стражей. Верховный суд Крыма не нашёл оснований менять решение Киевского районного суда Симферополя, по решению которого моряки пробудут в СИЗО в Москве два месяца. 25 ноября украинские военные корабли вторглись в исторические российские территориальные воды и двинулись из Чёрного моря к Керченскому проливу, отказавшись подчиниться российским пограничникам. В результате они были арестованы.