https://static.news.ru/photo/550c1d46-9e7a-11e9-aa65-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Косатки и белухи, которые ранее были пленниками «китовой тюрьмы» в Приморье, будут находиться под наблюдением учёных около полугода. Дольше делать это не позволяют технические средства, сообщил директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.

По его словам, спутниковые метки дают возможность отслеживать животных от трёх до шести месяцев.

Он также выразил надежду на то, что все выпущенные морские животные смогут выжить в естественной среде обитания.

В возрасте от года до десяти [лет] в дикой природе выживает только 50% косаток, — уточнил Колончин, его цитирует РИА Новости .

Учёный также отметил, что в случае с белухами чипировать будут не всех особей, так как те хуже переносят процедуру вживления меток.

О существовании «китовой тюрьмы» стало известно в октябре 2018 года. Тогда представители Greenpeace заявили о готовящейся незаконной продаже из России в Китай 13 косаток, занесённых в Красную книгу. По данным экологической организации, за последние пять лет в эту страну были вывезены 15 таких животных.

Позже природоохранная прокуратура Владивостока выявила нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые выловили животных. По данным СК, в неволе содержались 11 косаток и 90 белух. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.

Первую партию морских животных, состоящую из двух косаток и шести белух, вызволили из китовой тюрьмы 20 июня. Их погрузили на машины и отправили в сторону Охотского моря, а сутки спустя в Хабаровске поместили на судно.

Спустя неделю обе косатки были выпущены на волю. По словам Колончина, они уже успели преодолеть более 400 км. Как писал News.ru, первый этап выпуска млекопитающих в естественную среду обойдётся государственной казне в десятки миллионов рублей.