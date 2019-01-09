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На Урале прекратили дело по статье за репост

Irena Niko/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

В Екатеринбурге были сняты обвинения с главы филиала организации «Схорон еж Славен» Владимира Мануйленко. На него было заведено уголовное дело за репост двух статей в 2016 году, которые носили, по мнению следствия, антисемитский характер.

Уголовное дело было прекращено в связи с отменой наказания за возбуждающие ненависть действия, заявил адвокат Алексей Бушмаков Ura.ru.

Как ранее писал News.ru, в связи с декриминализацией 282-й статьи УК РФ уголовное дело в отношении тверского менеджера Сергея Соколова прекращено.

Как сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора», занимающейся защитой Соколова, Павел Чиков, об этом защиту уведомил следователь. Постановление, подтверждающее решение Следственного комитета, Соколов получит после новогодних праздников.


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