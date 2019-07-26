https://static.news.ru/photo/7ae01168-af77-11e9-8d13-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

На севере Свердловской области решено уничтожить лечебно-исправительную колонию. В ней содержались больные туберкулёзом, но работали там только медсёстры и фельдшеры, и не было ни одного врача.

Речь идёт о ЛИУ-58, расположенной почти в 100 километрах от Ивделя. Места там глухие, автодороги через тайгу нет, можно добраться только по железнодорожной ветке. Врачи не хотят ехать в такую глушь, — рассказал URA.RU начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

По его словам, всех осуждённых уже перевели в ЛИУ-51 в Нижний Тагил, где есть врачи и условия для лечения. Деревянные строения, где жили больные туберкулёзом, по санитарным нормам необходимо сжечь.

Как писал News.ru, специализированная колония строгого режима, предназначенная для содержания бывших служащих органов правопорядка, открылась в городе Тавда Свердловской области, сообщили в местном ГУФСИН. Учреждение сможет вместить до 700 заключённых. Тюрьма была создана на базе исправительной колонии № 26, для чего в постройках провели капитальный ремонт. Арестантов в новую ИК этапировали из других регионов страны. В качестве работы заключённые нового учреждения обрабатывают дерево и заготавливают лес.