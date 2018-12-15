На стройке обнаружили боеприпас времён ВОВ

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Во время проведения работ на строительной площадке был обнаружен снаряд времён Великой Отечественной войны, сообщает ГУ МЧС по Москве. Снаряд был найден в Зеленограде.

«При проведении земляных работ на стройплощадке обнаружен предмет, похожий на снаряд времён ВОВ», — сообщили в МЧС.

Строители сразу же вызвали сапёров и представителей правоохранительных органов.

В 16:40 боеприпас изъяли для дальнейшей утилизации.

Ранее News.ru писал, что в Москве пострадал полицейский от боеприпаса времён ВОВ. Представитель правоохранительных органов в момент происшествия был не на службе. Он обнаружил предмет, похожий на боеприпас, который сдетонировал. О состоянии пострадавшего не сообщается. Назначена служебная проверка.