На стройке обнаружили боеприпас времён ВОВ

Во время проведения работ на строительной площадке был обнаружен снаряд времён Великой Отечественной войны, сообщает ГУ МЧС по Москве. Снаряд был найден в Зеленограде.
«При проведении земляных работ на стройплощадке обнаружен предмет, похожий на снаряд времён ВОВ», — сообщили в МЧС.
Строители сразу же вызвали сапёров и представителей правоохранительных органов.
В 16:40 боеприпас изъяли для дальнейшей утилизации.
Ранее News.ru писал, что в Москве пострадал полицейский от боеприпаса времён ВОВ. Представитель правоохранительных органов в момент происшествия был не на службе. Он обнаружил предмет, похожий на боеприпас, который сдетонировал. О состоянии пострадавшего не сообщается. Назначена служебная проверка.