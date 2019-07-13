https://static.news.ru/photo/24bf6b2a-a55a-11e9-bf09-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Южный циклон принесёт в столицу тепло и дожди в середине следующей недели.

По данным портала «Метеоновости», этот циклон сформируется над Чёрным морем, температура воды которого этим летом необычайно высока. Как заявляют синоптики, он пройдёт прямо через столичный регион. Кроме южного тепла в Москву придут сильные дожди. В сутки может выпасть треть месячной нормы осадков.

Дневная температура воздуха в столице повысится до 22–25 градусов. Благодаря изменениям московская погода в июле станет соответствовать нормам по многим показателям. В понедельник в Москве ожидается 20–22, во вторник — 21–23, в среду — до 24 градусов и гроза.

Ранее News.ru писал о том, что облачная с прояснениями погода и небольшой дождь ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 13 июля.