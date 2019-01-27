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На расчистку улиц Москвы после снегопада уйдёт неделя

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что на очистку улиц после двухдневного снегопада уйдёт около недели.

«Норма января — 37 см снега. На сегодняшний день выпало за январь уже 58», — сказал он журналистам.

Бирюков отметил, что в московском регионе температура пойдёт на повышение.

Как ранее писал News.ru, высота снежного покрова в Москве достигла рекордного для этой зимы уровня — 44 см. По данным метеобюро Москвы, в течение суток в столице выпало 15 мм осадков.


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