На расчистку улиц Москвы после снегопада уйдёт неделя

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что на очистку улиц после двухдневного снегопада уйдёт около недели.
«Норма января — 37 см снега. На сегодняшний день выпало за январь уже 58», — сказал он журналистам.
Бирюков отметил, что в московском регионе температура пойдёт на повышение.
Как ранее писал News.ru, высота снежного покрова в Москве достигла рекордного для этой зимы уровня — 44 см. По данным метеобюро Москвы, в течение суток в столице выпало 15 мм осадков.