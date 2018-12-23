Песков: на пресс-конференции Путина лгали псевдожурналисты

https://news.ru/storage/news/61f9561cfc7f2068da94fef84a2e76cf/500a7bb7-3a8a-4287-b883-3798a09ef66d_850.jpg kremlin.ru

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина не избежала провокаций и лжи. Это связано с тем, что на неё попали не только журналисты, но и люди, не работающие в СМИ, признал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, это «заставляет задуматься» о процедуре организации мероприятия в дальнейшем.

«Мы с сожалением наблюдали вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистским, разные жалобы. Это фактически были обращения граждан. Эти люди не имели никакого отношения к журналистам», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

Он отметил, что эти люди отняли время у настоящих журналистов и озвучивали не соответствующую действительности информацию, которую, по сути, «можно назвать клеветой».

Помимо этого, подчеркнул представитель Кремля, произошло смешение форматов, когда глава государства отвечает на вопросы журналистов и когда к нему посредством телеэфира обращаются остальные жители страны.

Вместе с тем, по мнению Пескова, ежегодная пресс-конференция традиционно прошла «блестяще» и «по-прежнему остаётся беспрецедентным форматом».

В ходе мероприятия российскому лидеру поступило несколько обращений, некоторые из которых носили шокирующий характер. Одним из наиболее резонансных стало выступление Аллы Андреевой из Санкт-Петербурга, которая задала президенту вопрос о долевом строительстве и сообщила об убийстве её мужа, которое она связала со своей деятельностью по защите прав обманутых дольщиков.

После этого вице-губернатор города Игорь Албин заявил, что Андреева является «сомнительным журналистом» и что ни одной её публикации ему найти не удалось. Он обвинил женщину в самопиаре и сказал, что она не является обманутым дольщиком, так как получила свою квартиру. Он категорически отказался работать с активисткой и даже выразил готовность уйти за «несговорчивость» в отставку.

Позднее Андреева сама покинула совещание у вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, заявив, что ей обещали встречу с градоначальником в формате тет-а-тет, а разговор в расширенном формате с участием прокурора Северной столицы, главы горкомитета по строительству и представителей компаний-застройщиков её не устроил.

Ранее News.ru писал, что издания других стран активно обсуждают прошедшую пресс-конференцию президента РФ. Большой интерес у журналистов вызвали ответы Путина, связанные с внешней политикой и международной обстановкой.

Большая пресс-конференция главы государства состоялась 20 декабря.