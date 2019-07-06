Статистические данные свидетельствуют: кошки и собаки есть в 55 миллионах российских домохозяйств, при этом у 15% из них живут одновременно и кошка, и собака. Летом, в пору летних отпусков и частых поездок на дачу, для многих из владельцев становится актуальным вопрос перевозки животных — в машинах, поездах и самолётах. News.ru попытался найти ответы на вопросы, связанные с путешествиями в компании домашних любимцев.

Как облегчить поездку животному

Куда бы вы не направлялись, внутри страны или же за рубеж, животное, которое поедет с вами, должно пройти надлежащую подготовку к поездке и обзавестись документами. Питомцу должны быть сделаны все необходимые по возрасту прививки, проведена обработка от глистов и чипирование. В международный ветеринарный паспорт врачи внесут отметки о данных процедурах, и «усы, лапы и хвост» перестанут быть единственным удостоверением личности кота или пса.

Чаще всего поездка — стресс для зверя. Безусловно, есть исключения из правил — охотно путешествующие домашние любимцы. Но есть и те, кто крайне чувствительны к перемене мест вообще, и к самому процессу транспортировки в частности. Таких кошек и собак следует готовить к поездке заранее.

Если кошка или собака плохо переносят поездки, нервничают и пугаются, то примерно за три дня следует начинать давать им успокоительные препараты, — рассказывает сотрудник клиники ВиК, ветеринар с 30-леним стажем работы Венера Филатчева. — Они не принесут вреда, но есть и исключение: сердечникам их лучше не давать, а вот лекарства от укачивания можно дать непосредственно в день поездки. В дороге , если расстояние невелико, желательно не кормить животное, а вот питьё должно быть обязательно.

Ветеринар также посоветовала заранее приучать животное к клетке или переноске, в которой зверь отправится в дорогу. Чтобы кошка или собака уютнее чувствовали себя, можно положить туда их любимую игрушку.

Из советов общего характера: даже если вы полностью уверены в покладистом характере любимца, лучше перестраховаться и надеть ему ошейник с номером телефона — на тот случай, если переноска внезапно откроется, и зверь убежит, ведь стресс меняет повадки животного радикально, Не помешает взять с собой какую-то дышащую ткань, которой можно накрыть переноску — это смягчает стресс.

Поездка в машине

pixabay.com

Чаще всего коты и собаки путешествуют в автомобилях. Здесь нет каких-то жёстких правил — хозяин сам решает, как ему перемещать питомца. Многие предпочитают поместить зверька в переноску или клетку, некоторые сажают домашнего любимца на поводок. Существуют специальные кресла для животных, снабжённые ремнём безопасности — по аналогии с детскими. Знак особого доверия — предоставление возможности питомцу свободно перемещаться по салону. Но тут нужно быть на 100% уверенным, что в какой-то момент времени питомец не окажется под ногами водителя. Безусловно, лучшим местом для транспортировки животных является багажник автомобилей типа хэтчбек, универсал или внедорожник, отгороженный сеткой от салона.

Сугубо летняя проблема автомобильных поездок — жара. Особенно тяжело стоять в пробках в южных регионах, например, в Краснодарском крае, Ставрополье или в Крыму. Ветеринары не рекомендуют включать кондиционер — животное может легко простудиться. Их совет: заранее запастись охлаждающими ковриками для животных (продаются в зоомагазинах) и влажными салфетками, которыми можно протирать шерсть питомца. В аптеках продаются специальные пакеты с хладагентом — их можно активировать (как правило, стукнув по нему) и положить рядом с животным.

В сильную жару на голову животному или на спинку можно привязать влажную белую ткань из хлопка. И, конечно, если ваш любимец на слишком здоров, всегда возить с собой весь арсенал лекарственных средств, которыми пользуетесь при обострении болезни — жара и переживания по поводу поездки могут спровоцировать приступ того или иного заболевания, — советует доктор Филатчева.

Путешествие в вагоне поезда

Железнодорожники весьма лояльно относятся к путешествиям братьев наших меньших. Например, РЖД с 10 января 2017 года разрешает купить билет на поезд для кота или пса без предъявления ветеринарной справки. И требования к переноскам не такие жёсткие — она может быть практически из любого материала, а размер не должен быть больше 180 см по сумме трёх измерений.

И всё же ряд ограничений есть. Так, например, провозить животных можно только в вагонах определённого класса обслуживания. В некоторых поездах есть ограничения: например, для пассажиров в вагонах «Сапсанов» и «Ласточек» есть строго определённые места для пассажиров с животным. Кроме того, действует правило: один билет — одна переноска (правда, в ней могут ехать две мелкие собаки или же два кота, но непременно не более двух). Цена билета для собаки или кошки зависит от конкретного рейса. От Москвы до Санкт-Петербурга, к примеру, мелкие собаки и любого размера коты ездят за 400 рублей с хвоста. А вот с крупными собаками дело обстоит сложнее. Их можно везти только в купе, при этом надо выкупать всё купе целиком (для того же путешествия между Москвой и Северной столицей цены на купе стартуют от 8 тысяч рублей). Отдельно за животных при этом платить не надо. Число живых существ в купе не должно быть более четырёх: например, один хозяин и три собаки, или наоборот — три собаки и хозяин.

В 2019 году у РЖД появилась такая услуга, как перевозка домашних животных без хозяина. В этом случае покупается билет на животного и отдельно оплачивается услуга сопровождающего — проводника, который станет следить за зверьком на всём протяжении поездки. Услуги «няньки для животного от РЖД» также зависят от параметров конкретного рейса. Из Москвы в Петербург питомец сможет уехать примерно за 1200 рублей, где 400 — это цена собственно билета, а остальные 800 рублей — стоимость присмотра за зверьком.

Отправляясь в полёт

Andres Leiva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владельцам домашних питомцев следует знать: не всякое животное пускают в самолёт. Существуют ограничения по возрасту (не моложе 3-4 месяцев, то есть, когда прививка не просто сделана, но и сформировался иммунитет), по весу (масса вместе с переноской не должна превышать 50 кг), и, что самое обидное, по породе: собаки, относящиеся по строению морды к брахиоцефальным (пример — мопс, пекинес, бульдог, боксёр, грифон и другие), к полётам не допускают из-за опасений, что они могут задохнуться. Каждая авиакомпания имеет свой список животных, которые запрещены к перевозке на борту воздушного судна, и всякий раз, прибегая к услугам того или иного авиаперевозчика, все детали следует уточнять ещё до приобретения билета.

Животное можно будет взять в салон самолёта, если его вес вместе с контейнером не превышает 8 кг, жёсткая переноска соответствует габаритам, предусмотренным правилами компании (чаще всего, это 44×30×26 см, но надо уточнять), а сумма её трёх измерений не превышает 126 см. Если животное крупное, то поедет оно в багажном отсеке, что нежелательно. Отдельного отсека для животных нет — оно полетит вместе со всем прочим грузом. При попадании в зону турбулентности на клетку с животным могут свалиться посторонние предметы; зверь может замёрзнуть, особенно если вылет отложат на пару часов, а также потеряться при погрузке, как это было в аэропорту Домодедово с собакой Стешей .

Как правило, цена билета на самолёт для кошки или собаки не связана с расстоянием и составляет около 4000 рублей — например, у «Аэрофлота» эта сумма равна 3750 рублей, вне зависимости от расстояния, на которое перемещается животное и от его веса. Неприятный нюанс: число братьев меньших в салоне, как правило, ограничено, поэтому может сложиться ситуация, при которой места любимцу на облюбованном вами рейсе может не хватить. Поэтому сразу же после бронирования билетов хозяину следует позвонить в авиакомпанию и уточнить этот момент. При звонке нужно будет назвать номер рейса и габариты переноски или клетки, в которой предполагается перевозить малыша. Диспетчер составит запрос и уточнит, не закрыта ли квота по местам на данный рейс. Эта процедура делается не позднее, чем за 36 часов до полёта.

Следует уточнять, есть ли в аэропорту вылета ветеринарный пункт, — говорит Сергей Белоусов, опытный путешественник с животными. — Если есть, то следует прибыть на посадку заранее, чтобы успеть показать животное ветеринару. Специалист осмотрит животное, проверит документы, убедится, что клетка или переноска соответствует требованиям авиаперевозчика, поставит отметку в билете о том, что животное здорово, привито и не имеет противопоказаний к полёту. Если же такого ветпункта нет, то в аэропорт следует приезжать с ветеринарной справкой, полученной не позднее чем за 5 дней до полёта.

Тем, кто намерен взять домашнего питомца в салон самолёта, следует сразу бронировать место возле иллюминатора — с животным на других местах летать нельзя. И надо понимать, что взять питомца на руки в процессе полёта не получится — это запрещено правилами перевозки животных. Стюарды предоставляют дополнительный ремень, чтобы прикрепить переноску к ремню безопасности пассажира. И если с хозяином путешествуют сразу несколько питомцев, следует понимать, что в салон разрешат взять только одного — остальные поедут в багажном отсеке.

Переместить животное на большие расстояния можно и прибегнув к услугам транспортных компаний (ТК). В этом случае заботы хозяев минимизированы — большую часть хлопот берет на себя ТК. Но это уже совсем другая история.