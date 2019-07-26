Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что информационные атаки на госкорпорацию и на него лично обошлись заказчикам в $2 млн.

На публикацию всего этого негатива, где и оскорбительные были вещи, наши специалисты подсчитали, что было потрачено около 2 миллионов долларов, — цитирует РИА Новости Рогозина.

Он также выразил уверенность, что заказчиками негативных публикаций выступили уволенные им за коррупцию сотрудники предприятий, входящих в корпорацию.

Да, пришлось инициировать посадку более 40 человек — ответственных руководителей строительных организаций. Как вы думаете, какая их реакция? — считает Рогозин.

 

 

 

 

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