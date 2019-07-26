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Согласно документу, нижняя планка баллов по русскому языку — 24, по математике профильного уровня — 27, по физике, биологии и химии — 36, по информатике — 40, по истории — 32, по географии — 37, по обществознанию — 42, по литературе — 32, по иностранным языкам — 22.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки установила минимальное количество баллов, которые нужно получить за сдачу единых госэкзаменов в 2020 году, чтобы подтвердить освоение школьной программы. Приказ разместили...