Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что информационные атаки на госкорпорацию и на него лично обошлись заказчикам в $2 млн.
На публикацию всего этого негатива, где и оскорбительные были вещи, наши специалисты подсчитали, что было потрачено около 2 миллионов долларов, —
цитируетРИА Новости Рогозина.
Он также выразил уверенность, что заказчиками негативных публикаций выступили уволенные им за коррупцию сотрудники предприятий, входящих в корпорацию.
Да, пришлось инициировать посадку более 40 человек — ответственных руководителей строительных организаций. Как вы думаете, какая их реакция? — считает Рогозин.