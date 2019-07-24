https://static.news.ru/photo/393dbfe6-ae0d-11e9-a427-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Столичный главк МЧС предупреждает о надвигающейся на некоторые районы Москвы грозе с ветром порывами до 15 м/с до вечера среды, 24 июля.

По прогнозу синоптиков (Росгидромет) 24 июля 2019 года на территории города Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 23 июля на 24 июля 14…16°С, днём 24 июля 21…23°С. Облачно. Ночью дождь, днём дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Ветер: ночью восточной четверти 3-8 м/с, днём восточной четверти 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с, – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что, по прогнозам, опасных природных явлений не предвидится.

Ранее News.ru писал, что, по данным Гидрометцентра, в среду, 24 июля, в Москве также возможен град. Помимо столицы, дожди накроют Белгородскую, Курскую, Тульскую области и Северный Кавказ. Град с порывами ветра до 25 м/с возможен в Крыму.