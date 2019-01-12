USD  66.8605 EUR  77.2105
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,654.53 $
МОСКВА-11°C09:09
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

На Москву идёт снежная буря

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

На Москву надвигается метель, которая будет сопровождаться сильным ветром. Температура воздуха в субботу, 12 января, составит минус 9 градусов.

По данным Гидрометцентра, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8–13 метров в секунду. Атмосферное давление составит 732 миллиметра ртутного столба.

В связи с ожидаемой снежной бурей 12 января в Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности погоды. Москвичам рекомендуют не выходить на улицу без необходимости.

При этом на Крещение традиционных морозов не ожидается. В Московском регионе 19 и 20 января в ночное время столбики термометров опустятся до 8 градусов ниже нуля, днем ожидается до минус 5 градусов.

Ранее News.ru писал о том, что высота снежных сугробов в Москве превысила норму более чем на 10 см и составила 36 см. По прогнозам синоптиков, в канун старого Нового года сугробы вырастут ещё на 2−4 см.


#москва #погода #снегопад
самое читаемое
оружие
США раскрыли «секрет» России о ракетах С-500 «Прометей»
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России

читайте также
общество 16:11, 11 января 2019
Москвичей предупредили о сильной метели
общество 14:20, 9 января 2019
Высота сугробов в столице превысила норму на 10 см
общество 07:02, 24 декабря 2018
Синоптики пообещали москвичам снегопады
Лента новостей
в мире 09:05
Новый шатдаун в США побил все рекорды по длительности
в мире 09:04
Трамп: США сэкономили $26 млрд на лекарствах
в мире 08:52
Беспилотник ОБСЕ попал под обстрел над территорией Донбасса
в мире 08:41
Десантный корабль США направился к берегам Сирии
культура 08:35
Серебренникову присудили премию «Белый слон»
Другие новости
общество 05:57
Эквадор вернул на родину российского бомжа
общество 02:28
Врачам больницы вместо ремонта посоветовали помыть полы
общество 23:29
Закон о безопасности Рунета создаст критическую уязвимость
общество 21:33
Кокорина и Мамаева поддержала шансон-группа «Бутырка»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top