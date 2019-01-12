На Москву идёт снежная буря

На Москву надвигается метель, которая будет сопровождаться сильным ветром. Температура воздуха в субботу, 12 января, составит минус 9 градусов.
По данным Гидрометцентра, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8–13 метров в секунду. Атмосферное давление составит 732 миллиметра ртутного столба.
В связи с ожидаемой снежной бурей 12 января в Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности погоды. Москвичам рекомендуют не выходить на улицу без необходимости.
При этом на Крещение традиционных морозов не ожидается. В Московском регионе 19 и 20 января в ночное время столбики термометров опустятся до 8 градусов ниже нуля, днем ожидается до минус 5 градусов.
Ранее News.ru писал о том, что высота снежных сугробов в Москве превысила норму более чем на 10 см и составила 36 см. По прогнозам синоптиков, в канун старого Нового года сугробы вырастут ещё на 2−4 см.