На Москву идёт снежная буря

https://news.ru/storage/news/a3c6826d09f5b82bb3ad9e265be6d275/c7cf8984-dfb2-4ba5-b523-3016e4eca4e4_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

На Москву надвигается метель, которая будет сопровождаться сильным ветром. Температура воздуха в субботу, 12 января, составит минус 9 градусов.

По данным Гидрометцентра, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8–13 метров в секунду. Атмосферное давление составит 732 миллиметра ртутного столба.

В связи с ожидаемой снежной бурей 12 января в Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности погоды. Москвичам рекомендуют не выходить на улицу без необходимости.

При этом на Крещение традиционных морозов не ожидается. В Московском регионе 19 и 20 января в ночное время столбики термометров опустятся до 8 градусов ниже нуля, днем ожидается до минус 5 градусов.

Ранее News.ru писал о том, что высота снежных сугробов в Москве превысила норму более чем на 10 см и составила 36 см. По прогнозам синоптиков, в канун старого Нового года сугробы вырастут ещё на 2−4 см.