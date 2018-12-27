На Московский регион наступают 20-градусные морозы

https://news.ru/storage/news/1717113d13b6545e6e5db9faffb68cef/12fd5365-99d8-4e7a-a602-40f36520beb8_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Московском регионе в четверг, 27 декабря, ожидается до 9 градусов мороза и небольшой снег.

По данным Гидрометцентра, в столице днём будет дуть слабый северный ветер со скоростью 3—8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба. Из-за скандинавского циклона ближе к вечеру прогнозируется снегопад.

В ночь на 28 декабря похолодает до минус 14—12 градусов, в Подмосковье столбики термометров могут опуститься до минус 22 градусов.

Ранее News.ru писал о том, что синоптики пообещали жителям столицы необычную погоду в праздники. Комфортная погода без сильных снегопадов и ветра сохранится и во время первой половины новогодних каникул.