USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,268 $   Brent54.69 $ Bitcoin3,771.03 $
МОСКВА-9°C09:06
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

На Московский регион наступают 20-градусные морозы

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

В Московском регионе в четверг, 27 декабря, ожидается до 9 градусов мороза и небольшой снег.

По данным Гидрометцентра, в столице днём будет дуть слабый северный ветер со скоростью 3—8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба. Из-за скандинавского циклона ближе к вечеру прогнозируется снегопад.

В ночь на 28 декабря похолодает до минус 14—12 градусов, в Подмосковье столбики термометров могут опуститься до минус 22 градусов.

Ранее News.ru писал о том, что синоптики пообещали жителям столицы необычную погоду в праздники. Комфортная погода без сильных снегопадов и ветра сохранится и во время первой половины новогодних каникул.


#москва #Московскаяобласть #погода #морозы
самое читаемое
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества
спорт
Кабаева дала совет Медведевой

читайте также
общество 07:31, 26 декабря 2018
Погода вновь «порадует» москвичей гололедицей и снегом
общество 08:11, 25 декабря 2018
Москвичей предупредили о сильном морозе и гололедице
общество 16:29, 24 декабря 2018
Тонны снега вывезли с московских улиц на полигоны
Лента новостей
происшествия 09:03
Нарколабораторию «накрыла» полиция в Подмосковье
спорт 08:58
Саханович сравнила себя с Медведевой
спорт 08:46
В «Реале» Моуринью останется без Рамоса
в мире 08:44
Власти Индонезии опасаются нового извержения вулкана
в мире 08:32
Определена дата переговоров России и Турции по Сирии
Другие новости
общество 06:57
Роспотребнадзор призвал сообщать о плохой работе такси
общество 06:31
Работники сети «Красное & Белое» провели ночь на морозе
общество 04:51
Ural Airlines выполнили рейс из Внуково в Домодедово
общество 03:09
Мария Мотузная уехала с Украины в Литву
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top