Корреспондент газеты «Комсомольская правда» Роман Голованов задержан на несанкционированном митинге в Москве.
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Сейчас журналист вместе с другими задержанными доставлен в отдел полиции по Хорошёвскому району. В данный момент его опрашивают.
Ранее News.ru писал о том, что несогласованная акция протеста у столичной мэрии, организованная оппозиционерами, не допущенными до выборов в Мосгордуму, должна была начаться в 14:00. Однако участников акции и прохожих начали задерживать задолго до мероприятия.