https://static.news.ru/photo/c3bee680-b06b-11e9-85d8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Корреспондент газеты «Комсомольская правда» Роман Голованов задержан на несанкционированном митинге в Москве.

Об этом сообщает само издание . По его данным, Голованов предъявил сотрудникам правоохранительных органов удостоверение, однако это не спасло его от задержания.

Сейчас журналист вместе с другими задержанными доставлен в отдел полиции по Хорошёвскому району. В данный момент его опрашивают.

Ранее News.ru писал о том, что несогласованная акция протеста у столичной мэрии, организованная оппозиционерами, не допущенными до выборов в Мосгордуму, должна была начаться в 14:00. Однако участников акции и прохожих начали задерживать задолго до мероприятия.