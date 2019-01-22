На Кубани поражённый раком язык восстановили из предплечья

https://news.ru/storage/news/9e44b6d9b08bfb663d40377360cd374e/f2d62f00-18a2-437f-a483-cfc9880950e6_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Кубанские онкологи спасли поражённый раком язык 54-летнего мужчины и восстановили его из ткани предплечья. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Сначала мужчина обратился к стоматологу, жалуясь на боли в языке и нижнем нёбе. Он сказал, что боль мешала ему на протяжении полугода есть и говорить. Позже выяснилось, что причиной была опухоль.

Операция продлилась более шести часов. Мужчине удалили две трети языка и восстановили его из ткани предплечья, информирует «Москва 24».

Как ранее писал News.ru, у серебряного призёра Олимпиады-2018 по сноуборду в Пхёнчхане в дисциплине «слоупстайл» Макса Парро обнаружено онкологическое заболевание.