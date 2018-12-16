Полиция задержала у здания ФСБ участников «марша за мир»

https://news.ru/storage/news/ca13d6dd1ee5d86f6d1a202b7c10e53a/51528a33-75d7-405a-9d47-f728f0360d1e_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

В Москве на Лубянской площади сотрудники правоохранительных органов задержали 12 участников акции «Против войны и произвола силовиков». Задержанных отвезли в отдел полиции по Мещанскому району, один из задержанных — несовершеннолетний.

«Пять человек задержали непосредственно возле здания ФСБ, где проходит акция, ещё нескольких ребят задержала полиция, когда они уже покидали акцию», — сказал один из организаторов мероприятия Олег Еланчик, передаёт «Интерфакс».

Он добавил, что цель акции — уточнение информации о применении пыток к фигурантам дела «Сети» и «Нового величия», а также об аресте правозащитника Льва Пономарёва.

Акция не была согласована с властями.

Как ранее писал News.ru, Генпрокуратура РФ заявила, что правозащитник Лев Пономарёв нарушил правила организации публичных мероприятий, призывая выйти на несанкционированную акцию. Суд назначил ему 16 суток.