Полиция задержала у здания ФСБ участников «марша за мир»

В Москве на Лубянской площади сотрудники правоохранительных органов задержали 12 участников акции «Против войны и произвола силовиков». Задержанных отвезли в отдел полиции по Мещанскому району, один из задержанных — несовершеннолетний.
«Пять человек задержали непосредственно возле здания ФСБ, где проходит акция, ещё нескольких ребят задержала полиция, когда они уже покидали акцию», — сказал один из организаторов мероприятия Олег Еланчик, передаёт «Интерфакс».
Он добавил, что цель акции — уточнение информации о применении пыток к фигурантам дела «Сети» и «Нового величия», а также об аресте правозащитника Льва Пономарёва.
Акция не была согласована с властями.
Как ранее писал News.ru, Генпрокуратура РФ заявила, что правозащитник Лев Пономарёв нарушил правила организации публичных мероприятий, призывая выйти на несанкционированную акцию. Суд назначил ему 16 суток.