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Полиция задержала у здания ФСБ участников «марша за мир»

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

В Москве на Лубянской площади сотрудники правоохранительных органов задержали 12 участников акции «Против войны и произвола силовиков». Задержанных отвезли в отдел полиции по Мещанскому району, один из задержанных — несовершеннолетний.

«Пять человек задержали непосредственно возле здания ФСБ, где проходит акция, ещё нескольких ребят задержала полиция, когда они уже покидали акцию», — сказал один из организаторов мероприятия Олег Еланчик, передаёт «Интерфакс».

Он добавил, что цель акции — уточнение информации о применении пыток к фигурантам дела «Сети» и «Нового величия», а также об аресте правозащитника Льва Пономарёва.

Акция не была согласована с властями.

Как ранее писал News.ru, Генпрокуратура РФ заявила, что правозащитник Лев Пономарёв нарушил правила организации публичных мероприятий, призывая выйти на несанкционированную акцию. Суд назначил ему 16 суток.


#москва #ЗАДЕРЖАНИЕ #протест #лубянка
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