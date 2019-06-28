https://static.news.ru/photo/a9a8dd36-9a5a-11e9-a986-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Авиакомпания MyWay Airlines отменила в субботу, 29 июня, отменила чартерные рейсы из Тбилиси в Махачкалу из-за запрета России на авиасообщение с Грузией.

В связи с этим, 7 июля авиакомпания выполнит последний рейс из Тбилиси в подмосковный аэропорт «Жуковский», регулярные полеты в направлении которого были начаты с 26 апреля и осуществлялись на лайнере Boeing В737-800 три раза в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям, — передаёт сообщение представителя авиакомпании «Интерфакс».

Там также отметили, что с 1 июля планировалось добавить ещё один рейс по понедельникам.

После антироссийских митингов в Тбилиси президент РФ Владимир Путин ввёл запрет на гражданское авиасообщение с Грузией с 8 июля и рекомендовал туроператорам не продавать путёвки в страну.

Как ранее писал News.ru, гостеприимство Грузии всегда было «ахиллесовой пятой» её народа. Из-за этого и многие беды грузин, в том числе и в отношениях с соседними странами.