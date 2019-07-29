https://static.news.ru/photo/b6a4d2ae-b1fe-11e9-97ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Власти Санкт-Петербурга не выделили денег на очистку прудов в Таврическом саду. В результате вода покрылась трясиной, а в ней плавают мёртвые утки и мусор.

Кроме того, в водоёмы не подаётся вода в должном количестве, сообщают очевидцы в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети « ВКонтакте ».

Уже второе лето подряд мы бьём в набат... Но городские власти, судя по всему, обожают постоянно наступать на одни и те же грабли, — отметили активисты.

Пруды с зелёной водой больше похожи на болота, заключили они.