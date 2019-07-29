Фото: Сергей Булкин/News.ru

Власти Санкт-Петербурга не выделили денег на очистку прудов в Таврическом саду. В результате вода покрылась трясиной, а в ней плавают мёртвые утки и мусор.

Кроме того, в водоёмы не подаётся вода в должном количестве, сообщают очевидцы в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте».

Уже второе лето подряд мы бьём в набат... Но городские власти, судя по всему, обожают постоянно наступать на одни и те же грабли, — отметили активисты.

Пруды с зелёной водой больше похожи на болота, заключили они.

Ранее News.ru писал о «Сибирских Мальдивах». Это искусственное озеро в Новосибирске стало в текущем году местом паломничества из-за необычной бирюзовой воды. Её цвет связан с нахождением здесь золоотвала. Вокруг водоёма пришлось усилить охрану в целях безопасности работающей здесь ТЭЦ и местных жителей.

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