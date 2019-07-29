Власти Санкт-Петербурга не выделили денег на очистку прудов в Таврическом саду. В результате вода покрылась трясиной, а в ней плавают мёртвые утки и мусор.
Кроме того, в водоёмы не подаётся вода в должном количестве, сообщают очевидцы в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «
Уже второе лето подряд мы бьём в набат... Но городские власти, судя по всему, обожают постоянно наступать на одни и те же грабли, — отметили активисты.
Пруды с зелёной водой больше похожи на болота, заключили они.
Ранее News.ru писал о «Сибирских Мальдивах». Это искусственное озеро в Новосибирске стало в текущем году местом паломничества из-за необычной бирюзовой воды. Её цвет связан с нахождением здесь золоотвала. Вокруг водоёма