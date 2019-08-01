https://static.news.ru/photo/744c0fe4-b438-11e9-a9be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

МВД закупит бланки загранпаспортов с биометрическими персональными данными на сумму 5,9 млрд рублей.

Ведомство планирует приобрести 3,6 млн бланков, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на данные портала госзакупок.

Агентство отмечает, что стоимость «корочек» возросла по сравнению с предыдущими закупками 2019 года. В частности, в июне 1,4 млн бланков стоили 2,226 млрд рублей, а в феврале стоимость 1 млн бланков составляла 1,59 млрд рублей.

Ранее News.ru писал, что россияне стали чаще оформлять загранпаспорта. В большинстве случаев они получают документ в туристических целях.