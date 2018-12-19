МВД возобновило дела об атаках на журналистов в Саратове

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Вадим Рогожин

Полиция возобновила поиски заказчика нападений на саратовских журналистов Вадима Рогожина в марте 2009 года и Сергея Вилкова в январе 2015 года. Об этом заявил Рогожин, который в настоящее время является депутатом регионального заксобрания.

«Следственные действия по уголовному делу о розыске заказчика покушения на меня возобновлены. Это дело было выделено в отдельное производство в феврале 2010 года, после того как правоохранители поймали и осудили исполнителей нападения на меня. По факту сразу после возбуждения дела никакие работы не велись, и оно было приостановлено спустя год. Теперь оно возобновлено», — цитирует Рогожина ИА «Свободные новости».

Также парламентарий-журналист сообщил, что уголовное дело возобновлено по факту организации нападения на его коллегу Сергея Вилкова.

«Это разные дела. Объединить их могут в случае, если хотя бы подозреваемым станет одно лицо. Кто это лицо? Мы пока не берёмся его называть», — отметил Рогожин, добавив, что следственные действия будут идти более серьёзно, чем ранее.

Нападение на Рогожина произошло 5 марта 2009 года в подъезде его дома. В результате покушения журналист оказался в реанимации в состоянии комы, с множеством рубленных ран головы. Более двух недель он не приходил в сознание.

Через месяц после покушения на Рогожина в качестве подозреваемых были задержаны саратовский бизнесмен Виталий Павлов, а также его предполагаемый сообщник Арам Багдасарян. Позднее был найден третий подозреваемый — Дамир Широков. Также их обвинили в нападении на местного правозащитника-активиста Алексея Сусликова в 2007 году. Осенью 2010 года все трое получили длительные тюремные сроки.

Нападение на Сергея Вилкова произошло 14 января 2015 года, в День российской печати. Злоумышленники избили журналиста возле подъезда дома. Вскоре Вилков заподозрил, что в нападении могли участвовать преподаватели спортивного клуба «Патриот». Тренеры были похожи на нападавших, а клуб, где они работали, действовал под эгидой депутата саратовского заксобрания Сергея Курихина. Последнего Вилков тоже подозревал в возможной причастности к организации нападения, поскольку парламентарий неоднократно становился героем критических публикаций пострадавшего. До настоящего времени избившие Вилкова преступники не найдены.

Через несколько месяцев после нападения по инициативе Курихина на Вилкова завели уголовное дело по статье «Клевета». Причиной стали выложенные в соцсети копии оперативных справок, из которых следует, что некий человек с данными, похожими на официальные биографические материалы о Курихине, в 1990-е имел отношение к группировке «Парковские» и носил кличку «Мелкий». В суде эту информацию подтвердил ветеран Приволжского РУБОП Вячеслав Борисов. В августе 2017 года Сергей Вилков был оправдан.

Как писал News.ru, ранее профсоюз журналистов и работников СМИ назвал законопроекты о «неуважении к государству» и о «недостоверной информации», внесённые сенатором Андреем Клишасом, серьёзным ударом по свободе слова в России. Профсоюз предлагает запустить широкую общественную кампанию в защиту права на свободное выражение мнения.