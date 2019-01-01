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МВД снизит нагрузку на участковых

АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

МВД России планирует, что весной 2019 года в силу вступит новый приказ об участковых уполномоченных. Документ должен снизить нагрузку на сотрудников.

В частности, приказ избавит участковых от проверки заявлений об экономических и тяжких преступлениях, а также заменит бумажную работу на электронную в связи с дефицитом кадров. Причину оттока кадров авторы приказа видят именно в повышенной нагрузке на представителей службы.

Основной функцией полицейского на данном посту является проведение профилактической работы на обслуживаемом административном участке. Однако сейчас распространена практика привлечения уполномоченных для решения задач за пределами участков, а также возложения на них обязанностей, не связанных с прямым предназначением.

Документ предлагает исключить поручение сотрудникам проверок заявлений и сообщений об экономических, тяжких и особо тяжких преступлениях, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что благодаря принятым мерам нарушений общественного порядка во время празднования Нового года не было. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В общей сложности на территории России прошло свыше 12 тыс. праздничных мероприятий. В них приняли участие более восьми миллионов человек.  


#полиция #изменения #МВД
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