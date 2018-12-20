МВД требует удалить статью «Батеньки» о наркозависимой

https://news.ru/storage/news/ed9a59af932c2b33cdd753697a5fc340/21d57c02-860d-4b34-9f19-fa4dec90abd6_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

МВД потребовало заблокировать статью «Героин — собственность модели» издания «Батенька, да вы трансформер!». В материале рассказывается о женщине, которая на протяжении 10 лет употребляет героин.

«С учётом того, что статья содержит сведения, которые направлены на формирование положительного образа лиц, потребляющих наркотики, принято решение о её блокировке, о чем в установленном порядке проинформирован Роскомнадзор», — сообщается на сайте министерства.

В свою очередь представитель РКН Вадим Ампелонский заявил, что надзорное ведомство узнало о публикации с помощью автоматической системы мониторинга. Ранее на статью пожаловалась бывший помощник главного редактора «Эха Москвы» Олеся Рябцева.

Как писал News.ru ранее, Роскомнадзор заблокировал сайт «почасовой аренды», который под видом интернет-магазина одежды предлагал детские интим-услуги. Информация о портале была передана в правоохранительные органы.